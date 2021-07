Jurnalistul de investigații olandez Peter De Vries a murit. El fusese împușcat săptămâna trecută, în plină stradă Cunoscutul jurnalist de investigații olandez Peter R. De Vries a murit joi, dupa ce a fost împușcat saptamâna trecuta pe o strada aglomerata din Amsterdam, relateaza Reuters citând presa locala.



Jurnalistul specializat în probleme de criminalistica fusese tinta unor amenintari cu moartea, el fiind grav ranit pe 7 iulie dupa ce s-a deschis focul asupra sa.



"Atacul contra lui Peter R.de Vries este socant si de neconceput, acesta este un atac împotriva unui jurnalist curajos si în consecinta un atac împotriva libertatii presei, care este… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peter R.de Vries, 64 de ani, jurnalist si prezentator de televiziune, era o personalitate cunoscuta in Tarile de Jos pentru mai multe anchete asupra infractiunilor de criminalitate. El a aparut in mod regulat in calitate de purtator de cuvant al victimelor sau in cercul apropiat al unor martori-cheie,…

- Informația a fost confirmata joi de postul RTL, pentru care Peter R. de Vries a lucrat timp de mai mulți ani, scrie Deutsche Welle. Jurnalistul olandez de investigații Peter R. de Vries a murit joi, la puțin mai mult de o saptamana dupa ce a fost impușcat pe o strada din Amsterdam, scrie Deutsche Welle.Anunțul…

- Cunoscutul jurnalist de investigații olandez Peter R. De Vries a murit joi, dupa ce a fost impușcat saptamana trecuta pe o strada aglomerata din Amsterdam, relateaza Reuters citand presa locala. Jurnalistul specializat in probleme de criminalistica fusese tinta unor amenintari cu moartea, el fiind grav…

- Peter R de Vries, un cunoscut jurnalist olandez de investigații, a fost impușcat marți noaptea, la Amsterdam, la scurt timp dupa ce a avut o intervenție in cadrul unei emisiuni televizate.Trei suspecți au fost arestați de poliția olandeza. De Vries (foto), 64 de ani, a fost impușcat de mai multe ori…

- Un jurnalist olandez specializat în probleme de criminalistica si care fusese tinta unor amenintari cu moartea a fost grav ranit cu focuri de arma marti seara la Amsterdam, atac calificat drept "socant si de neconceput" de premierul Tarilor de Jos, informeaza miercuri AFP și Agerpres."Atacul…

- Peter R.de Vries, de 64 de ani, jurnalist si prezentator de televiziune, a fost impușcat in cap de un comando de asasini. Jurnalistul este o personalitate cunoscuta in Tarile de Jos pentru rolul sau in mai multe anchete asupra infractiunilor de criminalitate. El a aparut in mod regulat in calitate de…

- Cunoscutul jurnalist Florin Condurațeanu a incetat din viața in urma unui șoc cardio-respirator. Jurnalistul, care avea salutul sau aparte “va pup pe suflet” s-a stins in brațele fiului sau. Florin Condurateanu a lucrat atat in presa scrisa, cat si in televiziune, și a strans peste 40 de ani de cariera…

- Un medic siberian care l-a tratat anul trecut pe opozantul Kremlinului Aleksei Navalnii a reaparut luni dupa ce a fost dat disparut in timpul unei partide de vanatoare, relateaza Reuters, preluand agentii de presa ruse care citeaza guvernul regional. Dupa semnalarea disparitiei lui Aleksandr Murahovski,…