Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a anunțat ca fost chemat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) dupa declarațiile controversate despre pelerinii ortodocși . CTP a anunțat ca se va prezenta la CNCD, ca nu este indiferent la atacurile publice la adresa sa, dar ca va demonstra zambind minciuna…

- Vicepresedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat joi seara ca daca ar fi ramas in guvern, USR astazi ar fi fost la fel ca ALDE si acel guvern nu ar fi facut reforme. „Daca in contextul acela cu iesirea de la guvernare, noi ramaneam in guvern, acum eram un fel de ALDE, pentru ca noi eram intr-o…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca a discutat cu președintele Iohannis legat de acțiunea impotriva Austriei la CJUE, in cazul in care Viena se va opune din nou aderarii Romaniei la Schengen. Președintele Romaniei este comandantul suprem al armatei, este obligatoriu, indiferent daca ne iubim sau nu, sa avem…

- Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, are o evaluare ingrijoratoare cand vine vorba de economia Romaniei. Deputatul USR spune ca Romania va intra, cel mai probabil, in cea mai dura recesiune in care a fost vreodata. TVA mai mare inseamna prețuri mai mari, inseamna putere de cumparare mai mica,…

- Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, are o evaluare ingrijoratoare cand vine vorba de economia Romaniei. Deputatul USR spune ca Romania va intra, cel mai probabil, in cea mai dura recesiune in care a fost vreodata. TVA mai mare inseamna prețuri mai mari, inseamna putere de cumparare mai mica,…

- ”O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanțe familiilor indurerate și le urez insanatoșire grabnica celor raniți. In acest moment, prioritatea zero este sa le oferim celor afectați tot sprijinul…

- Romania nu mai este prezenta prin nicio universitate in Academic Ranking of World Universities (ARWU) – top 1000, clasamentul internațional al universitaților realizat de Shanghai Ranking Consultancy. Se intampla acest lucru pentru prima data din 2017. Cine-i de vina? Fostul ministru Teodor Baconschi…

- Romania nu mai este prezenta prin nicio universitate in Academic Ranking of World Universities (ARWU) – top 1000, clasamentul internațional al universitaților realizat de Shanghai Ranking Consultancy. Se intampla acest lucru pentru prima data din 2017. Cine-i de vina? Fostul ministru Teodor Baconschi…