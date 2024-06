Poliția Capitalei transmite ca Ciprian Marius Mailat a fost dat disparut dupa ce in cursul zilei de 21 iunie, in jurul orei 10:30, a plecat de la adresa de domiciliu din Sectorul 4 și nu a mai revenit pana in prezent. Potrivit poliției , barbatul de 44 de ani are inaltime: 1.75 m, este slab, are ten deschis, tuns scurt, ochi caprui. La data dispariției purta: tricou negru, pantaloni negri, pantofi sport de culoare neagra, cu banda roșie. „Polițiștii au demarat procedurile de depistare a persoanei in cauza, aceasta fiind data in urmarire la nivel național. Cei care l-au vazut sau pot oferi detalii…