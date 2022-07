Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Andrei Balan s-a stins din viața sambata, la numai 47 de ani, dupa ce a luptat saptamani la rand cu o boala neiertatoare. Bucureștean get-beget, dar susținator pana in panzele alb-albastre al echipei FC Universitatea Craiova, Andrei Balan și-a inceput activitate jurnalistica in 1997, la…

- Dupa mai multe runde de negocieri, oficialii clubului Universitatea Craiova si mijlocasul Alex Mateiu au batut palma pentru prelungirea contractului. Vechea intelegere expira la finalul acestei luni. Mijlocasul brasovean de 32 de ani va evolua la Stiinta inca doua sezoane. El se afla cu echipa in cantonament,…

- Universitatea Craiova este in cautare de cel putin un fundas central, dupa ce s-a renuntat la prelungirea contractului lui Marius Constantin. Cum speculatiile prind foarte bine in aceasta perioada, Prosport s-a grabit sa anunte „prima achizitie a verii“ , indicandu-l eronat pe Daniel Celea ca fiind…

- Anamaria Prodan reacționeaza dupa ce Laurențiu Reghcampf a facut mai multe dezvaluiri in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”. Impresara și antrenorul de la Universitatea Craiova se afla in plin proces de divorț. Invitat in emisiunea de la Kanal D, Laurențiu Reghecampf a raspuns celor mai taioase…

- Azi, Laurențiu Reghecampf a devenit tata. Iubita Corina Caciuc a nascut un baiețel. Anamaria Prodan nu a comentat nimic deocamdata, insa anunța ca și-a deschis propria sala de sport. Anamaria Prodan a inaugurat, ieri seara, o sala de fitness in București. Impresarul sportiv spune ca, la cei 49 de ani…

- Antrenorul celor de la Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, este din nou tata. Noua iubita a antrenorului, Corina Caciuc, a nascut, joi dimineața, un baiețel. Va prezentam prima fotografie a lui Reghe cu bebelușul. Laurențiu Reghecampf mai are doi baieți: Luca, fiul pe care il are cu prima lui…

- Universitatea Craiova traverseaza o perioada excelenta in play-off-ul Ligii 1, fiind cea mai eficienta si spectaculoasa echipa. Pentru Stiinta urmeaza un meci care i-ar putea aduce locul 2, contra FCSB-ului, disputa fiind programata duminica, de la ora 19.30. Pentru ca ascensiunea sa continue este nevoie,…

- “Va place Adi Minune?”, “Cate vedete are folclorul romanesc?”, “V-a ajutat doctoratul sa horiți mai bine?”, “Cine este in muzica?”, sunt doar o parte din intrebarile pe care Denise Rifai i le-a adresat rapsodului Grigore Leșe. Grigore Leșe, rapsodul Țarii Lapușului, a facut confesiuni surprinzatoare…