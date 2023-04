Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul american Evan Gershkovich, arestat in Rusia saptamana trecuta, a fost inculpat oficial pentru „spionaj”, vineri. Daca va fi gasit vinovat, jurnalistul risca o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare.

- Avocatii jurnalistului american Evan Gershkovich, arestat in Rusia saptamana trecuta sub acuzatia de spionaj, s-au putut intalni marti in inchisoare cu acesta, a anunțat ziarul Wall Street Journal (WSJ), la care lucreaza jurnalistul.

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg indeamna luni la ”eliberarea imediata” a jurnalistului american Evan Gershkovich, arestat saptamana trecuta de Rusia, care-l acuza de spionaj, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Arestarea sa este foarte ingrijoratoare. Este important sa se respecte libertatea…

- Administratia de la Washington este in "contact direct" cu Guvernul Rusiei in cazul jurnalistului american Evan Gershkovich, arestat preventiv in Rusia sub acuzatia de spionaj, a comunicat joi seara Presedintia Statelor Unite, anunța Mediafax."Oficiali de la Casa Alba si din cadrul Departamentului…

- Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a afirmat joi ca jurnalistul cotidianului american Wall Street Journal arestat in Rusia pentru„spionaj" a fost "prins asupra faptului", informeaza AFP.

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia a anunțat, joi, reținerea corespondentului american de la The Wall Street Journal. Acesta a fost „rapit” de pe o strada din Ekaterinburg pe care se deplasase pentru a scrie despre atitudinea oamenilor fața de razboi și fața de recrutarile armatei private Wagner,…

