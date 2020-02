Jurnalistii vor fi scutiti de impozitul pe venit. Legea a trecut de Parlament

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa privind Codului fiscal, care prevede ca jurnalistii si tehnicienii în radiodifuziune si televiziune sunt scutiti de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor si din drepturile de proprietate intelectuala.…

- Propunerea legislativa a fost adoptata cu 174 de voturi "pentru", doua voturi „impotriva” si 91 de abtineri. Proiectul de lege depus la Camera Deputatilor il are ca initiator pe social-democratul Valeriu Steriu si introduce, la capitolul vizand impozitul pe venit, un nou punct, prin care sunt scutite…

- Proiectul de lege propus de PSD privind dublarea alocatiilor pentru copii a fost votat azi in Camera Deputatilor, for decizional. Au fost 179 de voturi pentru, 0 impotriva si 29 abtineri. Legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Asadar, cuantumul alocatiei…

- ​Comisia de industrii din Camera Deputaților a discutat miercuri, la nivel de raportori, cererea de reexaminare formulata de președintele României la Legea care modifica semnificativ OUG 33/2007 privind funcționarea Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Deputatul…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, luni, ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre situatia actuala a economiei si despre masurile pe care le are in vedere pentru redresarea situatiei, precizand ca una dintre ele este inghetarea salariilor demnitarilor, pe care o "acceptam toti".…

- Guvernul Orban ar putea sa-si asume raspunderea, pana la sfarsitul acestui an, pe Legea plafoanelor bugetului de stat si pe Legea bugetului pentru 2020, potrivit unor surse guvernamentale. Unul dintre scenariile pe care le are in vedere Guvernul este asumarea raspunderii pe Legea bugetului…

- Masura este justificata in contextul ”situației economice foarte dificile” in care se afla mass-media. In cazul in care este adoptat, proiectul mai trebuie promulgat și de catre șeful statului pentru a intra in vigoare. Chiar fostul Guvern Dancila s-a opus proiectului, calculand ca masura de extindere…

- Proiectul de lege care ii scutește pe ziariști și tehnicienii din presa de impozitul pe venit de 10% a fost votat, marti, in Comisia de buget a Camerei Deputaților și merge la plen pentru votul final.Propunerea legislativa ajunsese, in vara, pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor, cu raport…