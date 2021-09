Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a avut miercuri, la Palatul Victoria, o intalnire cu activistii de mediu Tiberiu Bosutar si Gabriel Paun si cu jurnalistul Radu Mocanu, a informat Guvernul. Jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar despre taierile ilegale de paduri din Romania, a fost batut, pe 16 septembrie,…

- Premierul Florin Citu a avut miercuri, la Palatul Victoria, o intalnire cu activistii de mediu Tiberiu Bosutar si Gabriel Paun si cu jurnalistul Radu Mocanu, a informat Guvernul. Jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar despre taierile ilegale de paduri din Romania, a fost batut, pe 16…

- Activistul de mediu Tiberiu Boșutar și jurnalistul Mihai Dragolea susțin ca cei care i-au batut joi in timp ce filmau un documentar internațional despre taierile ilegale de padure in județul Suceava sunt protejați de catre autoritați și motiveaza aceasta acuzație prin faptul ca agresorii au fost lasați…

- In urma scandalului de la Suceava, in timpul caruia un jurnalist și un activist de mediu au fost batuți cu bestialitate de aproximativ 20 de persoane, pentru patru barbați s-a luat masura reținerii. In acest caz au fost audiate mai multe persoane și la final patru au fost reținute. Ancheta a fost desfașurata…

- Mai multe ONG-uri cer ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, si conducerii Politiei Romane sa asigure cu celeritate si transparenta desfasurarea unei anchete in cazul activistului de mediu si jurnalistilor agresati in zona Vatra Dornei, in timp ce documentau fenomenul taierilor ilegale de paduri.…

- USR PLUS condamna ferm atacul asupra activistului de mediu Tiberiu Bosutar, jurnalistului Mihai Dragolea si realizatorului Radu Constantin Mocanu, care s-a produs in timp ce acestia documentau pe teren taierile ilegale de paduri din zona comunei Cosna, judetul Suceava. USR PLUS sustine ca…

- Un activist de mediu și doi jurnaliști care filmau un documentar internațional despre taierile ilegale de paduri din Romania au fost batuți intr-o padure in județul Succeava. Regizorul și jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar internațional despre taierile ilegale de paduri din Romania,…

- Regizorul si jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar international despre taierile ilegale de paduri din Romania, a fost batut crunt de circa 20 de indivizi intr-o padure de pe raza comunei Cosna (jud. Suceava). Echipamentul si toate inregistrarile i-au fost distruse, anunta Greenpeace…