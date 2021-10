Stiri pe aceeasi tema

- Romanian President Klaus Iohannis has proposed Dacian Ciolos, leader of the Union to Save Romania (USR) party as a candidate to form a government after the Liberal-led coalition cabinet of Florin Cițu toppled in a vote of no confidence last week, according to Reuters. Ciolos, an ex-prime minister (2015-2017)…

- Papa Francisc a fost prezent, duminica, in Budapesta, capitala Ungariei. Jurnalistii de la “The New York Times”, insa, au scris in postarea facuta pe contul oficial de Facebook al publicației ca „Papa Francisc a vizitat pentru sapte ore Romania” pentru a sarbatori incheierea unei conferintei internationale.…

- Lucian Bode, Ministrul afacerilor interne, a fost surprins fara masca de protectie la UNTOLD intr-un spatiu inchis, se arata intr-o postare a Sindicatului Polițiștilor Europeni, Europol. „Ministrul de interne, ministrul justiției și ministrul transporturilor «wanna be», Lucian Bode, unicul ministru…

- Hackerii au atacat si blocat sistemele IT ale companiei care se ocupa de organizarea si programarea pentru vaccinari anti-COVID-19 in regiunea Lazio, din jurul Romei, au anuntat duminica autoritatile locale, transmite Reuters. "Un puternic atac al hackerilor asupra serverelor cu bazele de…

- Facebook vrea sa caștige mai mulți credincioși. Astfel, a angajat oameni dedicați „parteneriatelor pentru credința” și a lansat o funcție pentru rugaciuni. Utilizatorii din Statele Unite pot forma de acum grupuri de rugaciune pe rețeaua sociala, arata Digi 24, care citeaza Reuters. Sistemul de rugaciune…

