- Saptamana aceasta, componentii si componentele loturilor nationale de oina (masculin si feminin) ale Romaniei s-au reunit si au efectuat un stagiu de pregatire la Braila, in vederea participarii la traditionala Cupa a Unirii din Republica Moldova, competitie care va avea loc, sambata, 22 octombrie,…

- Mai multe firme din Republica Moldova ar colabora cu Rusia, inclusiv in ceea ce privește furnizarea de componente militare pentru armata rusa, susține o investigație jurnalistica realizata in Republica Moldova. Jurnaliștii de la site-ul Rise Moldova susțin ca patru firme din Republica Moldova au avut…

- Pianiștii din Moldova au fost invitați sa participe la cea de-a V-a ediție a Concursului Internațional al Pianiștilor ”Vladimir Krainev” de la Moscova, care va avea loc in luna martie 2023, transmite Noi.md Potrivit Casei Ruse din Chișinau, la concurs sint invitați sa participe pianiști din diferite…

- Autoritațile de la Chișinau examineaza opțiunea de a se adresa in arbitraj internațional ca urmare a incalcarii de catre Gazprom a prevederilor contractuale cu SA „Moldovagaz”. Un anunț in acest sens a fost facut de catre președintele Parlamentului, Igor Grosu, in cadrul emisiunii „Cabinetul din…

- Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE). Șeful diplomației de la Chișinau, Nicu Popescu, intenționeaza sa-i inainteze diplomatului rus poziția oficiala a Republicii Moldova referitoare la tentativa…

- Teatrul Național din Timișoara participa la cea de-a VII-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Romanești de la Chișinau, in Republica Moldova. Astfel, Naționalul timișorean a fost selecționat in festival cu spectacolul O SCRISOARE PIERDUTA de I.L. Caragiale, urmand sa ofere o reprezentație cu acest…

- Ambasada SUA va calatori in sase orașe din Republica Moldova, in ultimele doua weekend-uri ale lunii septembrie, pentru a marca impreuna 30 de ani de prietenie intre cele doua țari, transmite Noi.md cu referire la moldpres.md. Caravana actiunii va fi lansata la Chișinau, iar scopul acestor evenimente…

- Auditoriul Pușkin al Casei Ruse din Chișinau și Clubul Istoric și Literar al Comunitații Ruse din Republica Moldova au organizat o intrunire comuna dedicata aniversarii a 350 de ani de la nașterea imparatului rus Petru cel Mare, transmite Noi.md. Potrivit Casei Ruse din Chișinau, compatrioților, inclusiv…