Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a cerut in mod public talibanilor sa furnizeze informatii cu privire la presupusa arestare a doua militante feministe in Afganistan, la doua saptamani dupa disparitia altor doua manifestante critice la adresa fundamentalistilor islamisti, informeaza vineri AFP.…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a solicitat, miercuri, Ministerului de Interne, Serviciului de Protectie si Paza si Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 sa faca publice filmarile cu cetateanul irlandez care a escaladat gardul Parlamentului si a patruns prin efractie in cladirea Legislativului.…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita Ministerului de Interne, Serviciului de Protecție și Paza și Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 sa faca publice filmarile cu cetațeanul irlandez care a escaladat gardul Parlamentului și a patruns prin efracție in cladirea Legislativului…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a solicitat Ministerului de Interne, Serviciului de Protecție și Paza și Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 sa faca publice filmarile cu cetațeanul irlandez care in decembrie 2021 a escaladat gardul Parlamentului și a patruns prin efracție in cladirea…

- Cel putin 18 membri ai fortelor de securitate kazahe au fost ucisi si 748 raniti in revoltele ce se desfasoara de mai multe zile in Kazahstan, a anuntat joi seara Ministerul de Interne kazah, citat de agentiile de presa ruse, potrivit AFP. Precedentul bilant mentiona 13 morti si 353 de raniti…

- Cel putin 18 membri ai fortelor de securitate kazahe au fost ucisi si 748 raniti in revoltele ce se desfasoara de mai multe zile in Kazahstan, a anuntat joi seara Ministerul de Interne kazah, citat de agentiile de presa ruse, potrivit AFP. Precedentul bilant mentiona 13 morti si 353 de raniti…

- Masura va intra in vigoare incepand de luni, 3 ianuarie, potrivit unui decret publicat sambata in Monitorul Oficial din Franța, relateaza postul BFMTV și AFP, potrivit News.ro.De la inceputul saptamanii viitoare, toți francezii care au implinit cel puțin 6 ani vor trebui sa poarte masca in mijloacele…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in cursul noptii de miercuri spre joi intr-un dublu atac al unor presupusi jihadisti in apropierea frontierei dintre Niger si Burkina Faso, au anuntat vineri autoritatile de la Niamey, scrie AFP. "Bilantul provizoriu este urmatorul: sase morti dintre…