- Klaus Iohannis i-a chemat pe jurnaliști, marți seara, la Palatul Cotroceni, unde urmeaza sa susțina o declarație de presa, dupa ce a participat la o videoconferința cu șefii de stat sau de guvern din țarile membre ale UE pe tema masurilor privind gestionarea COVID-19.De teama coronavirusului,…

- Medicul nu elimina nici scenariul ca secțiile de Terapie Intensiva din țara sa fie ocupate pana la refuz de pacienți infectați.Rafila a dat exemplul spitalelor din Lombardia, zona din Italia foarte afectata de virusul din China. "Va creste numarul cazurilor de imbolnavire, vor mai ajunge cetatenii din…

- Trei persoane din județul Bistrița-Nasaud, care au calatorit cu același autocar in care s-a aflat și barbatul de 71 de ani din Suceava infectat cu coronavirus, au fost și ele testate, rezultatele in cazul lor fiind negative, potrivit informațiilor date publicitații vineri seara de Instituția Prefectului…

- Libanul va interzice intrarea pe teritoriul sau a persoanelor care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus - China, Iran, Coreea de Sud si Italia - cu exceptia libanezilor si strainilor care locuiesc in Liban, au anuntat vineri autoritatile libaneze, fara a preciza de cand va intra in vigoare…

- Un barbat in varsta de 70 de ani este prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus Covid-19 in Elveția, potriivt Mediafax. Barbatul, care provine din cantonul Ticino, regiune situata la granița cu Italia, a calatorit in Lombardia la mijlocul lunii februarie.

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…

- Cmompania Naționala Aeroporturi București (CNAB) a remis, vineri, un comunicat de presa referitor la persoanele care au calatorit in China și tranziteaza Aeroportul Internațional Henri Coanda.Conform CNAB, toții pasagerii care au calatorit in China sau il alte zone din Asia ce sunt afectate de coronavirus…

- Pasagerii cu simptome respiratorii care au calatorit in China sau in alte zone afectate de noul coronavirus sunt sfatuiti sa contacteze imediat serviciul medical al Aeroportului International Henri Coanda si sa raporteze istoricul de calatorie, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti…