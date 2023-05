Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 16 ani a fost prins de jandarmi cu un cuțit de tip briceag in incinta unui liceu din Craiova. Miercuri dupa-amiaza, elevul a intrat in curtea liceului, iar jandarmii care se aflau in curte l-au controlat și au gasit briceagul asupra sa. Oamenii legii i-au confiscat cuțitul și au anunțat…

- Un tanar de 16 ani a fost prins de jandarmi cu un cuțit, tip briceag, la el, in incinta unui liceu din Craiova. Miercuri dupa-amiaza, tanarul a intrat in curtea liceului, jandarmii care se aflau in curtea liceului l-au controlat pe elev și au gasit briceagul asupra sa. Oamenii legii i-au confiscat…

- Jurnaliștii din Austria scriu, joi, despre soluția pe care ar avea-o Guvernul de la București in privința blocajului Schengen – Romania ar putea bloca, la randul sau, Austria, in cadrul OSCE și al Parteneriatului pentru Pace al NATO. Cotidianul Die Presse publica articolul „Blocajul Schengen: Romania…

- Robert Rundo, membru al “Rise Above Movement” – R.A.M, organizație cu ideologie a supremației rasei albe, a fost prins la București. El a fost dus in arest și așteapta acum actele de extradare pentru a fi judecat in SUA. Americanul iși spunea Robert Roman in Romania și se prezenta ca fiind liderul unui…

- Poliția de Forntiera a prins, la vama Negru Voda, un ucrainean care incerca sa intre in Romania cu 1.200 de pistoale cu gaz, ambalate in cutii de carton. Barbatul a declarat ca armamentul trebuia transportat pentru o firma din Ucraina. Barbatul de 54 de ani conducea un camion inmatriculat in Ucraina…

- Un copil a fost atacat, vineri, de un caine pe o strada din sectorul Sectorul 1 al Capitalei. Minorul era insoțit de bona. La fața locului a ajuns un echipaj medical care l-a transportat de urgența la spital. Victima este un baiat de 9 ani, iar incidentul a avut loc intr-un complexul rezidențial din…

- Un cal a fost scos in viața de sub ruinele unei cladiri care s-a prabușit in timpul cutremurului din Turcia. Animalul a supraviețuit sub moloz timp de 21 de zile, potrivit Sky News. Oamenii au auzit zgomote de sub ruinele unei cladiri și au sapat pana la locul in care se afla calul. Pentru a […] The…

- Administrația americana nu este pregatita sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza lunga de acțiune ATACMS, dar principalul motiv nu este teama de a provoca Moscova sa escaladeze conflictul, ci lipsa stocurilor proprii de astfel de arme, transmite, citand surse, publicația Politico, citata de BBC. Jurnaliștii…