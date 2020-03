Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorii de servicii de gazduire si furnizorii de continut vor putea fi obligati prin decizie a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa intrerupa imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea intr-o retea de comunicatii electronice ori stocarea continutului,…

- Decretul privind instituirea starii de urgența din cauza coronavirusului semnat luni de președintele Klaus Iohannis readuce in prim-plan una dintre figurile importante ale PSD din ultimii ani. Este omul langa care Iohannis a descoperit “doi elefanți in incapere” intr-o ședința de Guvern in care s-ar…

- Ziarele pot fi inchise iar emisiunile TV suspendate daca difuzeaza „știri false” Toate ziarele, site-urile de știri sau televiziunile care prezinta știri false, menite sa amplifice starea de panica, pot fi inchise. Masura este prevazuta la punctul 54 din decretul emis de președintele Klaus Iohannis,…

- Toate ziarele, site-urile de știri sau televiziunile care prezinta știri false, menite sa amplifice starea de panica, pot fi inchise. Masura este prevazuta la punctul 54 din decretul emis de președintele Klaus Iohannis, prin care se instituie starea de urgența naționala, din cauza epidemiei de coronavirus."Art.…

- Autoritatile pot opri site-urile care difuzeaza informatii false cu privire la COVID-19 sau la masurile de protectie si prevenire si pot totodata bloca accesul utilizatorilor la astfel de informatii, conform masurilor cu aplicabilitate directa asociate decretului de instituire a starii de urgenta semmnat…

- Romanii vor continua sa beneficieze de roaming la tarife nationale in Marea Britanie cel putin in acest an, chiar daca Brexit-ul are loc la 1 februarie 2020, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), remis, joi, AGERPRES.…

- Care vor fi tarifele convorbirilor telefonice intre Romania și Marea Britanie, dupa Brexit Romanii vor continua sa beneficieze de roaming la tarife nationale in Marea Britanie cel putin in acest an, chiar daca Brexit-ul are loc la 1 februarie 2020, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale…