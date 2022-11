Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 se va desfașura in perioada 20 noiembrie – 18 decembrie, iar toate cele 64 de partide vor putea fi urmarite in direct in Romania, in format HD, doar pe TVR 1 și TVR 2. Costin Deșliu este unul dintre cei patru jurnaliști care vor gazdui studiourile care se vor desfașura…

- Peste o saptamana incepe cel mai asteptat eveniment sportiv al anului, Campionatul Mondial de fotbal, transmis in direct si in exclusivitate de Televiziunea Romana. Va prezentam stadionul pe care va avea loc primul meci al turneului, dar si trofeul care e detinut acum de Franta.

- Ilie Dumitrescu, fost jucator la Tottenham, spune ca favorita sa pentru aceasta ediție de Campionat Mondial de fotbal este Anglia. Campionatul Mondial de Fotbal din 2022 incepe duminica, pe 20 noiembrie, cu duelul din Grupa A dintre țara gazda, Qatar, și Ecuador.Anglia face parte din Grupa B, alaturi…

- Dragan Stojkovic (57 de ani), selecționerul naționalei Serbiei, a anunțat lotul pe care se va baza la Campionatul Mondial din Qatar. Turneul final din Qatar se va desfașura in perioada 20 noiembrie - 18 decembrie Serbia și-a anunțat lotul pentru CM 2022 Sarbii au anunțat jucatorii care vor lua parte…

- Luis Enrique (52 de ani), selecționerul naționalei Spaniei, a anunțat lotul pe care „furia roja” se va baza la Campionatul Mondial din Qatar. Cupa Mondiala din Qatar se va desfașura in perioada 20 noiembrie-18 decembrie Spania și-a anunțat lotul pentru CM 2022 Selecționerul Luis Enrique a facut marele…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 a beneficiat de investiții uriașe, de peste 220 de miliarde de dolari, iar partidele se vor desfașura pe opt stadioane spectaculoase din Qatar. Una dintre arena are o poveste stranie. A fost construita din 974 de containere de transport abandonate, iar la finalul competiției…

- Preliminariile Campionatului European 2024 vor incepe in luna martie a anului viitor, insa staff-ul tehnic a inceput deja analiza adversarilor.In aceste condiții, selecționerul nationalei Romaniei, Edward Iordanescu, se va deplasa la Campionatul Mondial pentru a urmari pe viu selecționata Elveției in…

- In timpul Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar, de anul acesta, 32 de echipe nationale de fotbal se vor lupta in opt grupe, pe opt stadioane pentru a-si castiga locul in fazele finale si poate in finala.