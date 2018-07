Stiri pe aceeasi tema

- Romania viitorului crește cu tristețe in glas și cu lacrimi pe obraz. Sunt noi generații de sacrificiu, copii care au unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate. Cei mai multi au ramas acasa in grija rudelor pana la gradul patru.

- Zeci de gospodarii au fost inundate și mai mulți copaci au fost doborâți, azi, în Constanța, în urma unei furtuni puternice, reprezentanții regiei de apa intervenind în mai multe zone ale orașului, unde au fost depașite debitele de preluare a sistemului de canalizare. Ploile…

- Datele oficiale arata ca romanii au cheltuit 3,1 mld. euro pe deplasarile in strainatate anul trecut, fata de 1,9 mld. euro in 2016, potrivit datelor de la BNR, in timp ce strainii au lasat in tara 2,2 mld. euro anul trecut, fata de 1,56 mld. euro in 2016.

- Rupere de nori pe litoral intre Costinești și Tuzla. Traficul rutier pe drumul național DN 39 ( E 87) este perturbat, joi dupa-amiaza, in special in zona localitaților Costinești – Tuzla, in urma unei ruperi de nori. Pe unele sectoare de șosea din localitatea Tuzla, apa a ajuns și la 30 de centimetri,…

- Adolphe Levesque, baron d 39;Avril 1822 1904 , a intrat in 1847 in diplomatia franceza, ocupand posturi in Orient si apoi in minister. Dupa casatoria cu Maria Odobescu, a ocupat in anii 1866 1876 functia de consul general la Bucuresti. In aceasta perioada, a scris lucrarile istorice La Bulgarie chretienne…

- Chiar daca lucrurile nu sunt clare la UTA, exista speranțe ca viitorul va fi unul luminos. Team-managerul clubului, Marian Costea se zbate zilnic sa aduca jucatori, in special straini, dar spune ca a identificat și surse de finanțare. Insa, nu e mulțumit cu banii ce ii poate atrage, vrea dublu, pentru…

- In perioada 25 – 28 mai 2018, sub egida Ministerului Tineretului și Sportului, Casa de Cultura a Studentilor Bucuresti realizeaza prima etapa de teren, din acest an, a proiectului Romania Student Tour - program national de redescoperire si promovare a patrimonului cultural si natural al Romaniei.…