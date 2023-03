Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Justitie si FBI investigheaza ByteDance, dezvoltatorul TikTok, care ar fi folosit aplicatia pentru a spiona mai multi jurnalisti din Statele Unite potrivit NBCnews. Cele doua institutii americane colaboreaza cu procuratura Districtului de Est al Virginiei pentru a investiga modul in…

- Richard Masters, un britanic in varsta de 52 de ani, a fost arestat in Spania in vederea extradarii sale, iar Vladislav Osipov, un ruso-elvetian de 51 de ani, este in cautare, a anuntat Departamentul de Justitie intr-un comunicat, scrie AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Italia ia in calcul sa interzica folosirea aplicației TikTok in anumite domenii. Asta dupa ce Statele Unite ale Americii au interzis folosirea aplicației chinezești pe telefoanele celor care sunt angajați la stat, inforemeaza antena3.ro .

- TikTok a intrerupt procesul de angajare a unor consultanți care sa o ajute sa implementeze un potențial acord de securitate cu Statele Unite, pe fondul opoziției tot mai mari fața de un astfel de acord in randul oficialilor americani. TikTok, o aplicație a conglomeratului tehnologic chinez ByteDance,…

- Angajati ai intreprinderii chineze ByteDance au accesat in mod ilegal date de pe platforma TikTok si au urmarit jurnalisti cu scopul de a identifica sursele de la originea unor divulgari in presa, recunoaste vineri compania, relateaza AFP. Firma mama a TikTok, ByteDance, a declarat AFP ca mai multi…

