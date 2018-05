Stiri pe aceeasi tema

- Reporterul si cameramanul unei televiziuni din statul american Carolina de Nord au murit, luni, dupa ce pe mașina in care se aflau a cazut un copac, in timp ce aceștia filmau un documentar despre efectele unei furtuni puternice in comitatul Polk.

