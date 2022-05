Jurnaliști morți, răniți, dați dispăruți, răpiți… Razboiul e, mereu, distrugator de destine și de vieți. Nici cel din Ucraina nu face excepție. Și, desigur, nici jurnaliștii nu sunt scutiți, ocoliți ori uitați de moarte, ca doar nu au stea in frunte. Incercand sa-și faca meseria și sa transmita lumii știri și date despre evenimentele sangeroase din Ucraina, in cele 91 de zile de razboi, 29 de jurnaliști au fost uciși de bombele trupelor ruse. De fapt, cifrele comunicate de Institutul de Informare de Masa (IMI), arata așa: 29 de jurnalisti morți, dintre care 7 in timp ce, filmau, culegeau date, transmiteau live. Dinte ei, trei sunt ucraineni si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Renault, Luca de Meo, a declarat marti ca planurile producatorului auto francez de a crea o divizie separata pentru activele sale electrice (EV) ar putea duce in cele din urma la o listare separata a acesteia la bursa, transmite Reuters."Acest lucru ar putea insemna o…

- Berlinul anunța ca a ramas fara arme, dupa ce a furnizat Ucrainei echipamente luate din rezervele armatei sale. Practic, Germania si-a epuizat posibilitatile de a furniza Ucrainei echipamente luate din stocurile Bundeswehr. In același tip, nemtii recunosc ca lucreaza la livrari efectuate direct de industria…

- Razboiul din Ucraina a facut ca sute de mii de refugiați sa vina in Romania și unii dintre ei chiar sa ramana. Oarecum surprinzator au aparut și multe oferte de munca pentru refugiații ucraineni, unii chiar alegand sa mearga la munca. Dar aceste locuri de munca erau libere și pana la venirea ucrainenilor,…

- Pana la 15.000 de soldati rusi au fost ucisi intr-o luna in timpul invaziei ruse a Ucrainei, au declarat doi inalti oficiali militari ai NATO, citati de CNN. „Estimarea pe care o avem se bazeaza pe ceea ce ne spun ucrainenii, ceea ce ne anunta rusii, intentionat sau din greseala- pentru ca greselile…

- Ucraina a înfiinat un Birou Naional de Informaii pentru a culege informaii despre prizonierii de rzboi ucraineni mori disprui sau rpii de ocupani. Acest lucru a fost raportat de Centrul de Contracarare a Dezinformarii din cadrul Consiliului Naional de Securitate i Aprare al Ucrainei conform unu...

- Consilierul prezidențial Alexei Arestovich, cel care a prezis in urma cu trei ani cand va avea loc actualul conflict din Ucraina, susține ca armata rusa va mai putea conduce activ ostilitațile doar pentru inca 10-14 zile. Potrivit acestuia, din cei aproximativ 200.000 de ocupanți ruși care au invadat…

- Fostul ministru de externe și prim – ministru al Romaniei, Adrian Nastase, susține ca razboiul din Ucraina i-a determinat pe americani sa nu paraseasca spațiul european pentru cel asiatic, așa cum aveau in obiectiv. „In acest triunghi: Statele Unite, Rusia – China, din punct de vedere al ordinii internaționale,…

- Razboiul declansat de Rusia in Ucraina a intrat in ziua a doua. Potrivit autoritatilor ucrainene pana in prezent sunt 137 de morti si 316 de raniti. Capitala Kiev a fost atacata cu rachete balistice sustine un consilier al Guvernului ucrainean. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, este de parere…