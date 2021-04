Stiri pe aceeasi tema

- Trei jurnalisti europeni, doi cetateni spanioli si un irlandez, au fost asasinati de teroristi islamisti, in cursul unui atac produs in Burkina Faso, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate locale, citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Ouest-France.

- ENTR, o noua platforma video online dedicata tinerilor europeni cu varste cuprinse intre 18 si 34 de ani, va fi lansata in curand in mai multe limbi, inclusiv in limba romana, de grupurile France Medias Monde (care grupeaza RFI, France 25 si grupul radiofonic arab MCD) si Deutsche Welle, informeaza…

- Premierul Thailandei, Prayut Chan-ocha, a creat din nou polemica in tara dupa ce, deranjat de o intrebare, i-a stropit pe jurnalisti cu un spray care parea sa contina un dezinfectant pe baza de alcool, transmite miercuri EFE, potrivit AGERPRES. Ciudata reactie a oficialitatii thailandeze,…

- In ziua de 19 Februarie 2021 la ora 20:50:15 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 72km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 89km E de Brașov, 93km S de Bacau, 104km NE de Ploiești,…