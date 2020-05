Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de jurnaliști au fost concediați dupa ce Microsoft a decis sa-i inlocuiasca cu software de inteligența artificiala, anunța The Guardian.Aproximativ 27 de persoane de la PA Media, agenție de știri din Marea Britanie și Irlanda, au fost anunțate joi ca iși vor pierde locurile de munca intr-o luna,…

- Dragoș Sterpu locuiește de aproape 30 de ani la Madrid și conduce o divizie Microsoft in Spania. El spune ca, investigand surse publice din proprie inițiativa, a descoperit ca entitatea care dorește sa cumpere Dinamo e un SRL, nu un fond de investiții. Un nou episod se scrie in serialul vanzarii lui…

- Nivelul de ocupare al hotelurilor din Dubai s-a prabusit puternic de la inceputul pandemiei de coronavirus, iar 30% dintre angajatii din domeniu isi vor pierde, cel mai probabil, locurile de munca, conform unei cercetari a STR Global, noteaza Bloomberg, citeaza digi24.ro.

- Direcția de Comunicații Digitale a Universitații Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iași propune cadrelor didactice o serie de soluții digitale pentru susținerea activitaților de predare și evaluare online, dupa cum urmeaza: Microsoft TEAMS Soluția eLearning de la Microsoft a fost implementata pentru toate…

- Agentia de PR si comunicare YOLO Media a oferit, in ultimele doua saptamani, consultanta pro-bono companiilor afectate de criza COVID-19. Specialistii agentiei au analizat situatia fiecarei firme si au trasat un plan de actiuni menit sa ajute companiile a-si adapta comunicarea cu clientii…

- BRAT, o organizație non-profit a industriei de media și publicitate, a transmis Guvernului o propunere ce cuprinde masuri care sa limiteze efectele negative ale instituirii Starii de Urgența și pandemiei de coronavirus asupra instituțiilor de presa, scrie site-ul partener G4 media. Aceste masuri cuprind…

- Bisericile și-ar putea petrece slujbele online și prin intermediul mass media, pentru a evita contaminarea unui numar mare de oameni cu noul Covid-19. Anunțul a fost facut de Igor Dodon, in adresarea catre populație, in contextul in contextul raspandirii infecției cu coronavirus in țara.

- “Este un moment trist pentru tot peisajul mass-media si, de asemenea, pentru public, care va gasi mai dificil accesul la informatii altfel puse la dispozitie indirect de agentia de stiri. Este un moment trist pentru comunitatea mass-media la nivel...