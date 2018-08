Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a condamnat violentele produse la Bucuresti si asteapta clarificari din partea Romaniei dupa ce jurnalisti austrieci au fost agresati de fortele de ordine in timpul protestelor desfasurate vineri.

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, pune punctul pe i într-o reacție rapida la agresiunile Jandarmediei de la București, în urma carora inclusiv jurnaliști austrieci au fost agresați.

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kern, a condamnat violentele produse la Bucuresti si asteapta clarificari din partea Romaniei dupa ce jurnalisti austrieci au fost agresati de fortele de ordine in timpul protestelor desfasurate vineri.

- Presedintele Klaus Iohannis i-a solicitat sambata procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, demararea de urgenta a cercetarilor in vederea stabilirii situatiei de fapt si elucidarii modului concret in care s-a produs interventia Jandarmeriei

- Zece persoane din cadrul ultradreptei radicale, suspectate ca planuiau actiuni violente vizand musulmani, au fost retinute in cadrul unei vaste operatiuni antiteroriste in mai multe locuri in Franta, relateaza AFP conform News.ro . Aceste arestari, efectuate in noaptea de sambata spre duminica, de catre…

- Filosoful român Mihai Șora, în vârsta de 101 ani, a participat, miercuri seara, la protestele din Piața Victoriei și a avut parte de un eveniment neplacut.Acesta a relatat cu a fpsy ”turtit” de mai mulți jandarmi în timpul manifestației.„Daca…

- Pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica in perioada minivacantei de Rusalii, jandarmii botosaneni vor intensifica masurile specifice de ordine publica si vor actiona zilnic atat independent, cat si in cooperare cu efective de politie

- Zeci de probe ADN sunt in lucru in cazul fetiței violate și ucise la Baia Mare. Ancheta care il vizeaza pe pedofilul-criminal care a torturat-o pana la moarte pe fetița de cinci anișori din Baia Mare a intrat intr-o alta etapa. Probele recoltate de la persoanele audiate au fost trimise la Institutul…