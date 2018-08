Jurnaliști agresați la proteste. EFJ şi IFJ au alertat Consiliul Europei Cele doua organizatii au informat ca se alatura SRJ MediaSind si condamna in mod ferm ciocnirile violente care au avut loc in data de 10 august la Bucuresti, in urma carora au fost ranite 452 de persoane, inclusiv jurnalisti. 'Jandarmii romani au atacat, fara motiv, jurnalistii care relatau despre protestele din Piata Victoriei', se arata reactia transmisa de cele doua organizatii. Potrivit EFJ si IFJ, cazuri de atacuri fizice au fost raportate de jurnalistii Robert Mihailescu (Hotnews.ro), Cristi Stefanescu (DW) si Vlad Ursulean (Casa Jurnalistului), de fotoreporterii Ioana Moldovan… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

