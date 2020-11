Jurnalista transgender britanica Jan Morris, autoarea a numeroase carti de calatorie, cunoscuta ca fiind prima care a relatat despre cucerirea Everestului de catre Edmund Hillary in 1953, a decedat la varsta de 94 de ani, informeaza vineri Reuters. ''In aceasta dimineata, la 11.40, la Ysbyty Bryn Beryl, pe Llyn, scriitoarea si calatoarea Jan Morris a plecat in cea mai mare calatorie. O lasa in urma sa pe Elizabeth, partenera sa de o viata'', a anuntat fiul acesteia, Twm Morys, intr-o declaratie publicata vineri. Morris, care initial a semnat sub numele James, folosind apoi prenumele…