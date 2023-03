Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea nivelului oceanelor, provocata de incalzirea globala, reprezinta o amenințare pentru circa 900 de milioane de oameni, care traiesc in zone de coasta putin inalte. Așadar, unul din zece locuitori ai planetei este in pericol, potrivit avertismentelor ONU.

- Statele Unite vor oferi ajutor de 85 de milioane de dolari Turciei si Siriei, a anuntat joi Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), dupa cutremurul devastator care a lovit luni cele doua tari, noteaza AFP.

- Peste 6.200 de oameni au murit iar in jur de 27.400 sunt raniți, in Turcia și Siria, in urma celor doua cutremure devastatoare produse luni, la distanța de 9 ore unul de altul, in regiuni relativ apropiate. De asemenea, mai mult de 8.000 de persoane au fost trase pana acum dintre daramaturi in Turcia…

- Aproximativ 23 de milioane de oameni, inclusiv 1,4 milioane de copii, din Turcia și Siria ar putea fi efectați de urmarile cutremurului și a replicilor acestuia care au transformat mii de cladiri in moloz.

- Deși s-au produs inca din cele mai vechi timpuri, fenomenele seismice nu au inceput sa fie inregistrate instrumental decat la sfarșitul secolului al XIX-lea. Tu știi care sunt cele mai puternice cutremure din istorie? In cazul unora, magnitudinea a putut fi doar estimata. Cel mai grav seism din toate…

- In fiecare an, in 4 februarie este marcata Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Cancerului, un eveniment important pentru a atrage atenția asupra problemei globale a afecțiunilor oncologice și pentru a sprijini eforturile pentru prevenirea și tratarea acestei boli. In cel mult zece ani, numarul pacienților…

- Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de miercuri se afla un memorandum care prevede ca, dupa retragerea din Rusia, compania finlandeza Nokian Tyres va investi 650 milioane de euro pentru a construi o noua fabrica de anvelope pentru autoturisme, relateaza economedia.ro.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut in cadrul unei conferinte internationale de solidaritate cu Ucraina, un ajutor de cel puțin 800 de milioane de euro, pentru ca țara sa sa treaca cu bine peste lunile de iarna.