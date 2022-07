Jurnalista rusă Marina Ovsiannikova, eliberată după ce a fost arestată pentru scurt timp Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, devenita celebra dupa ce a intrat in direct in emisie la televiziune cu o pancarta prin care critica ofensiva Moscovei in Ucraina, a anuntat luni ca a fost eliberata la cateva ore dupa arestarea sa, informeaza AFP si Reuters. „Sunt acasa. Totul este bine”, a scris ea pe Facebook in timpul noptii. „De acum stiu ca e mai bine sa ies din casa cu pasaportul si un rucsac” dupa mine, a adaugat ea. Inainte de aceasta, ea postare pe Facebook o fotografie cu ea si doi caini, scriind ca imediat ce a iesit din casa, pentru o plimbare cu cainii sai, a fost „abordata de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

