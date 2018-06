Stiri pe aceeasi tema

- Inalt oficial pentru Justitie din cadrul Uniunii Europene va calatori in Malta in aceasta saptamana pentru a se intalni cu ofiterii care investigheaza asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia,...

- Persoanele care ar fi comandat asasinarea in Malta a jurnalistei si autoarei unui blog anticoruptie Daphne Caruana Galizia vor fi aduse in fata justitiei, daca vor fi descoperite, "indiferent cine ar fi", a declarat marti ministrul afacerilor externe maltez, Carmelo Abela, intr-un interviu pentru…

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a anuntat luni ca va efectua o vizita in Malta, cat de curand, pentru a verifica masurile impotriva spalarii de bani si desfasurarea anchetei privind moartea unei jurnaliste de investigatii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Capitala malteza Valletta s-a trezit luni dimineata inundata cu afise in memoria jurnalistei si blogheritei anticoruptie, Daphne Caruana Galizia, asasinata in urma cu sase luni, in acelasi timp cei doi fii ai ei denuntand la Londra lipsa de actiune a guvernului maltez, informeaza France Presse.…

- Invitat pentru o a doua runda de spovedanii la Comisia SRI, fostul director adjunct Coldea a pogorat precum Isus printre pacatoși dand lecții de antivulnerabilitate și de patriotism STOP Parea ca nu a realizat ca nu mai este nici director și nici angajat, ci doar un pensionar care-și inchipuie ca are…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, cere Facebook sa precizeze daca exploatarea pe scara larga a datelor utilizatorilor acestei retele sociale a afectat cetatenii europeni, scrie saptamanalul german Bild am Sonntag, preluat de DPA. Conform publicatiei citate, Jourova ii va adresa luni…