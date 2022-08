Stiri pe aceeasi tema

- Funcționara de la Comitetul executiv din autonomia gagauza, reținuta vineri de procurorii anticorupție, este banuita ca s-ar fi capatuit cu 400.000 de lei in urma unei licitații trucate. Sursele Anticorupție.md din cadrul Procuraturii Anticorupție au precizat ca este vorba de licitația pentru procurarea…

- Oradeanca Denisa Krisztina Chilba, femeia care l-a acuzat pe episcopul reformat Csury Istvan ca ar fi sedus-o, lasat-o insarcinata si abandonat-o, a fost achitata definitiv de acuzatia de santaj.

- Dupa ce Iranul a anunțat reținerea mai multor cetațeni straini, inclusiv a adjunctului ambasadorului britanic la Teheran, Londra a reacționat rapid. Totul a pornit de la o informare venita, miercuri, de la televiziunea de stat din Iran. Și anume ca Garzile Revolutionare din Iran au retinut mai multi…

- Șeful adjunct al misiunii Regatului Unit in Iran, Giles Whitaker, și alți cațiva diplomați au fost reținuți de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) sub acuzația de spionaj și de prelevare de mostre de sol dintr-o "zona interzisa", a anunțat miercuri presa iraniana, potrivit Jerusalem Post.…

- Patru oameni au murit și alți trei au fost raniți joi noaptea, dupa ce o șoferița care bauta a pierdut controlul volanului și i-a lovit in plin pe muncitorii din Iași. Femeia in varsta de 39 de ani a fost reținuta azi de polițiști pentru 24 de ore. Ziarul de Iași scrie ca in aceasta dimineața polițiștii…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov se va intalni marți la Belgrad cu inalti reprezentanti ai guvernului si presedintiei Serbiei, precum si cu liderul secesionist sarbo-bosniac Milorad Dodik, scrie G4Media. Vizita este vazuta de analiștii politici drept o incercare a Moscovei de a tensiona situația…

- Ieri, 19 mai 2022, in jurul orei 09.45, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au identificat și reținut o femeie, de 39 de ani, din municipiul Targu Mureș, care este posesoarea unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis, la data de 11 aprilie 2022, de Judecatoria…

- Acuzați ca ar face jocurile Rusiei prin opoziția la legea offshore, reprezentanții AUR acuza coaliția de guvernare ca da pe tava OMV gazele din Marea Neagra, deși compania austriaca are legaturi cu rușii. Deputatul AUR Georgel Badiu susține ca partidul pe care il reprezinta dorește, de fapt, eliminarea…