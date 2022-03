Stiri pe aceeasi tema

- O jurnalista rusa a fost ucisa miercuri intr-un bombardament asupra Kievului, a anuntat publicatia online pentru care lucra, The Insider, relateaza AFP. Oksana Baulina a fost ucisa de o racheta in timp ce filma pagubele provocate de un atac asupra unui centru comercial din cartierul Podil, in nord-vestul…

Oksana Baulina, jurnalista la publicația ruseasca online The Insider, a fost ucisa intr-un bombardament la Kiev, in timp ce iși facea meseria.

O jurnalista rusa a fost ucisa miercuri intr-un bombardament asupra Kievului, a anuntat publicatia online pentru care lucra, The Insider, relateaza AFP.

- Razboiul din Ucraina continua, iar trupele ucrainene inregistreaza victorii in mai multe zone. Atacurile armatei ruse sunt in continuare foarte intense in Mariupol. Pana acum, Rusia a lansat 1.100 de rachete in total, potrivit estimarilor facute de Pentagon.

- De la o zi la alta bombardamentele continua in Ucraina, acolo unde in urma cu trei saptamani Rusia a invadat teritoriul. Jurnaliștii incearca sa țina la curent populația cu cele mai noi informații, insa aflați pe teren iși pun viața in pericol. Oleksandra Kuvshinova a fost omorata in apropiere de Kiev…

- Rusia continua atacurile militare violente chiar și in timpul negocierilor de pace din Belarus! Armata rusa a bombardat masiv Harkov. Zeci de oameni au fost uciși, iar alte sute ranite, conform anunțului facut de consilierul ministrului afacerilor interne al Ucrainei. ,,Aceasta groaza ar trebui sa fie…

- O fetița in varsta de numai șase ani a fost ucisa cu bestialitate, chiar in Kiev. Este una dintre victimele razboiului dintre Rusia și Ucraina. Este vorba despre realitatea ingrozitoare a invaziei armatei lui Vladimir Putin in Ucraina. De asemenea, au fost surprinse și ultimele clipe de viața ale copilei.

- Operatiunea rusa in desfasurare in mai multe orase din Ucraina urmareste “distrugerea statului ucrainean, cucerirea teritoriului sau prin forta si instalarea unei ocupatii”, a transmis joi Ministerul de Externe de la Kiev intr-un comunicat, potrivit AFP. Kievul a facut de asemenea apel la comunitatea…