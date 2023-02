Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ponomarenko, din Rusia, de profesie jurnalist, a fost condamnata la sase ani de inchisoare. Femeia va sta in spatele gratiilor pentru ca a scris pe Instagram despre bombardarea civililor din Mariupol, iar acest lucru a fost considerat de tribunalul rus drept "difuzare de informatii false".

- Tribunalul Basmannii din Moscova a condamnat-o pe bloggerul și fosta editoare a publicației "Sobaka.ru", Veronika Beloțerkovskaia (care figureaza in registrul agenților straini) la noua ani de colonie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pe rețelele de socializare din Rusia și Ucraina au fost difuzate in ultimele doua zile imagini dintr-o gara din Romania prin care trece un tren incarcat cu blindate.Potrivit relatarilor de pe rețelele de socializare, in Romania a fost vazut un tren care transporta 42 de vehicule blindate BMC Kirpi de…

- UPDATE 1 Cel puțin 10 persoane au fost ucise in urma unor atacuri cu rachete rusești in ajunul Craciunului in orașul ucrainean Herson, relateaza CNN. Alte 58 de persoane au fost ranite in atacul pe care Kievul l-a condamnat ca fiind o crima gratuita. Guvernatorul regional al Hersonului, Iaroslav Yanushevych,…

- Brittney Griner, baschetbalista americana condamnata in Rusia pentru posesie și trafic de droguri, a fost eliberata. Ministerul rus de Externe a anunțat ca aceasta a fost eliberata in urma unui schimb de prizonieri cu traficantul de arme Viktor Bout. Citește și: Negocieri fara rezultat la Dacia! Liderul…