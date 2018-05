Stiri pe aceeasi tema

- O jurnalista de investigatie a fost impuscata marti in picior in Muntenegru de un atacator necunoscut, intr-o noua agresiune impotriva sa, a indicat politia muntenegreana, citata de France Presse, scrie agerpres.ro. Olivera Lakic 'a fost ranita cu un glont in piciorul drept, dar viata sa nu…

- Din sase candidati, principalul adversar al lui Djukanovic, Mladen Bojanic, s-a clasat pe locul al doilea, cu 33,4 %, a indicat luni comisia electorala de stat din Podgorica, dupa numararea tuturor buletinelor de vot.Ca urmare a victoriei sale in alegeri, Djukanovic (56 de ani), care a…

- Jurnalista TVR Andra Gavril a marturisit, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, experienta terifianta prin care a trecut atunci cand a fost batuta in mod salbatic de fostul sau partener de viata. Desi nu ii face public numele, Andra Gavril subliniaza ca barbatul violent la care face referire nu…

- O alerta de securitate a fost instituita, in noaptea de miercuri spre joi, la ambasada Statelor Unite ale Americii din capitala muntenegreana, Podgorica, conform www.nytimes.com. Un individ a lansat un dispozitiv exploziv inspre cladire, inainte de a se arunca in ...