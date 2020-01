Jurnalista Cristina Țopescu va fi incinerată joi. Mama ei, stabilită în Suedia, a sosit în țară Trupul neinsuflețit al Cristinei Țopescu a fost depus la capela cimitirului Bellu pentru toți cei care au cunoscut-o sau nu și vor sa iși ia ramas bun de la ea. Familia a decis sa ii respcte dorința și sa o incinereze. Apropiații Cristinei Țopescu au dezvaluit ca pe parcursul vieții ea și-a exprimat dorința ca The post Jurnalista Cristina Țopescu va fi incinerata joi. Mama ei, stabilita in Suedia, a sosit in țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

