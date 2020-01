Jurnalista Cristina Țopescu a murit la 59 de ani Jurnalista Cristina Țopescu a murit duminica seara, ea fiind gasita de polițiști in casa sa din orașul Otopeni, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din poliție. Urmeaza sa fie efectuata o expertiza. „In cursul acestei seri (duminica, n.r.), in jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie cu […] Articolul Jurnalista Cristina Țopescu a murit la 59 de ani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

