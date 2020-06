Stiri pe aceeasi tema

- Victoria Beckham (46 ani) este una dintre cele mai faimoase femei din lume. Dupa ce a facut parte din formația Spice Girl, aceasta s-a casatorit cu David Beckham și și-a deschis propria casa de moda. Este una dintre persoanele indragite de membrii Familiei Regale Britanice și are o familie de invidiat.…

- Naomi Campbell arata spectaculos deși a implinit 50 de ani, iar totul pare sa se datoreze unei diete stricte pe care o ține de foarte mulți ani. Supermodelul a mai declarat in trecut ca are o singura masa pe zi, insa acum bucatarul ei personal a dezvaluit și ce mananca aceasta. Sean John ii pregatește…

- Kristen Bell a dezvaluit ca fiica sa, Delta, in varsta de 5 ani și jumatate, inca poarta scutece. „Fiica mea cea mare, la 21 de luni, a inceput sa foloseasca toaleta și niciodata nu a mai purtat scutec dupa aceea”, a povestit actrița in varsta de 39 de ani despre fiica sa Lincoln, care are 7 ani. „Stateam…

- Jennifer Aniston este izolata in vila sa din Bel Air pe timpul pandemiei de coronavirus. In acest timp, actrița iși gasește diverse activitați ca sa treaca timpul mai repede. Zilele trecute, Aniston a postat pe rețelele de socializare o inregistrare cu mașina ei de spalat, imaginea ei reflectandu-se…

- Prințesa Charlotte a implinit 5 ani pe data de 2 mai, iar mama sa, Kate Middleton, a postat pe contul de Instagram Kensington Palace noi fotografii cu fiica sa, realizate chiar de ducesa in luna aprilie a acestui an. „Va mulțumim pentru toate mesajele frumoase pentru aniversarea Prințesei Charlotte.…

- Rihanna a realizat o ședința foto mai neobișnuita pentru coperta revistei British Vogue. Artista in varsta de 32 de ani a devenit prima vedeta care apare așa pe coperta celebrei reviste. Potrivit Vogue , cantareața și-a dorit sa poarte durag, pe coperta revistei, și l-a anunțat pe redactorul-șef Edward…