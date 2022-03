Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista care a protestat in direct intr-un studio de stiri al televiziunii de stat din Rusia pentru a denunta razboiul din Ucraina a declarat miercuri pentru Reuters ca se teme pentru siguranta sa, dar spera in acelasi timp ca protestul sau le va deschide ochii rusilor asupra propagandei. Marina…

- Jurnalista care a protestat in direct intr-un studio de stiri al televiziunii de stat din Rusia pentru a denunta razboiul din Ucraina a declarat miercuri pentru Reuters ca se teme pentru siguranta sa.

- Jurnalista rusa care a protestat in direct impotriva razboiului in Ucraina a fost eliberata dupa 14 ore de interogatoriu Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a protestat luni seara in direct impotriva razboiului declansat de Kremlin in Ucraina in timpul difuzarii celui mai urmarit buletin de stiri…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a protestat luni seara in direct impotriva razboiului declansat de Kremlin in Ucraina in timpul difuzarii celui mai urmarit buletin de stiri al zilei, "Vremea de pe Pervii Kanal Canalul unu , unul dintre principalele posturi ale televiziunii de stat din Rusia,…

- La o zi dupa ce a intrat in cadru in timpul unei emisiuni de știri in direct, purtand o pancarta pe care scria „Nu Razboiului”, criticand astfel invazia rusa din Ucraina, Marina Ovsianikova este de negasit. Aceasta a fost reținuta de poliție imediat dupa gest, dar avocații grupurilor pentru drepturile…

- Jurnalista rusa Marina Ovsianikova, care a protestat luni seara, in direct la televiziunea de stat Pervii Canal (Canal 1), afișand un banner impotriva razboiului in timpul programului de știri, a anunțat ca se afla in arest la domiciliu, potrivit portalului polonez de știri Onet. Inițial, jurnalista…

- Marina Ovsiannikova este jurnalista care a intrat in studioul de stiri cu un afis anti-razboi chiar in timpul principalelor stiri din Rusia, de luni seara, de la ora 21.00. Ea a spus ca tatal ei este ucrainean si mama sa rusoaica si ca nu poate vedea cele doua tari ca fiind inamice.

- Cel mai urmarit buletin de știri din Rusia a fost intrerupt luni seara de o femeie, care a dat buzna in studio pentru a protesta impotriva invaziei ruse din Ucraina. Aceasta a afișat o pancarta cu un mesaj dur la adresa Kremlinului, o mișcare extrem de curajoasa in Rusia. Scena a avut loc in cadrul…