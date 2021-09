Stiri pe aceeasi tema

- ​O jurnalista prezenta la Congresul PNL de sâmbata relateaza într-o postare pe Facebook cum a fost bruscata și împiedicata sa filmeze, în timp ce se desfașura votul delegaților pentru alegerea președintelui partidului. Potrivit acesteia, un membru PNL „din echipa câștigatoare”…

- Este vorba despre Iulia Garbacea, reporter Știrile Pro TV.Jurnalista a relatat tot incidentul pe pagina de Facebook.Dupa ce i-a fost smuls telefonul, jurnalista a fost bruscata in timp ce filma la congresul PNL. Cațiva liberali care supravegheau votul pentru alegerea președintelui PNL au ignorat complet…

- Iulia Garbacea, reporter la Pro TV, acuza un susținator al echipei Cițu ca i-a smuls telefonul și a bruscat-o in timp ce filma la congresul PNL intr-o zona in care acesta nu voia sa permita accesul presei. Jurnalista se arata deranjata ca liderii liberali Robert Sighiartau, Lucian Bode și Dan Motreanu…

- Jitendra Maan, poreclit „Gogi”, unul dintre cei mai cunoscuți gangsteri din India, a fost impușcat mortal intr-o sala de judecata din New Delhi de cațiva membri ai unei bande rivale, relateaza The Guardian , citat de HotNews.ro . Jitendra Maan intra in sala unde trebuia sa fie judecat pentru crima…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a cerut structurilor MAI sa-si asume un rol activ in derularea campaniei de vaccinare, potrivit unei postari publicate, joi, pe pagina sa de Facebook. "Faptul ca ne aflam in fata unor noi provocari generate de valul 4 al pandemiei inseamna o presiune…

- ”Supraviețuitorul din ATI. O poveste trista cu final fericit”, așa prezinta platforma oficiala RO Vaccinare pe pagina de Facebook povestea lui Josef Balla. Omul, in varsta de 46 de ani, din Cluj-Napoca, a stat mai bine de o luna internat in spital cu COVID inclusiv la ATI, dupa ce s-a infectat in noiembrie…

- „1 an a fost mandatul meu de presedinte ales al PNL Bucuresti. Acum mi-am depus candidatura pentru un mandat plin.Principalul meu proiect politic intern: curatenie in filiale (stiu bine ce am preluat) si meritocratie in promovare. Fara teama sau constrangeri pentru cei care au incredere in ei. Principalul…

- Reprezentanții Sindicatului Europol il acuza pe comisarul șef Christian Ciocan, director imputernicit al Unitații de Politici Publice din MAI, ca a incalcat legea prin șapte fapte. Potrivit sindicaliștilor, Ciocan i-a amenințat și a incercat sa-i intimideze pe agenții de Poliție. Incidentul…