Jurnalistă BBC: Această clădire bombardată este casa mea! In timpul unui interviu la BBC News, o jurnalista ucraineana BBC a vazut imagini cu casa familiei ei, care a fost devastata peste noapte la Kiev… „Aceasta cladire (n.r. – bombardata) este casa mea”, i-a spus Olga Malcevska prezentatoarei Karin Giannone pe platourile de filmare din Londra. „Nu-mi vine sa cred ca ceea ce vad este locul in care locuiam inainte”, a adaugat ea. Intr-un final, Olga a primit un mesaj de la mama ei. „S-a adapostit…din fericire nu era in cladire in momentul bombardamentului. Mulțumesc lui Dumnezeu ca este bine familia mea…Nu pot sa cred ce vad, am trait in acel loc”, a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

