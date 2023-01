Stiri pe aceeasi tema

- In nordul Moscovei a fost descoperit cadavrul unei femei, Vologda Anna Azovskaya (Sablina), prezentatoare și fondatoare a postului de radio rus Radio Vologda, potrivit news.russia.postsen.com .Cuplul sosise impreuna in capitala pentru sarbatorile de iarna. Tinerii au participat la o ședința foto, la…

- Un general ucrainean a respins ideea unui eventual armistitiu de sarbatori daca Rusia nu-si retrage din Ucraina trupele, care isi intensifica ofensiva in regiunea Donetk, relateaza agentiile EFE si Reuters. ”Un armistitiu din partea noastra va fi numai atunci cand nici macar un singur ocupant nu va…

- Ancheta de malpraxis la Spitalul Județean Focșani. Trei medici sunt cercetați de procurori, dupa ce o tanara de 17 ani a murit in urma unor complicațiilor survenite dupa o naștere prin cezariana. Catalina Elena Maria era originara din comuna Buda, județul Buzau și se mutase recent in jud. Vrancea alaturi…

- Autoritațile din Soci, Federația Rusa, au transmis ca doua persoane au murit duminica in urma prabușirii unui balcon de la etajul cinci al unui hostel din cartierul central al orașului, situat pe strada Donskaya, informeaza Interfax.ru . Balconul cladirii ridicate in 1958 s-a prabușit, in momentul in…

- Facebook și Instagram au fost catalogate, oficial, drept extremiste și teroriste de catre organizmele de reglementare online din Rusia. Astfel, rușii care nu se abțin și posteaza pe cele doua rețele sociale, vor suporta consecințe administrative și se va merge chiar și pana la dosar penal. Includerea…

- Vladimir Putin a acuzat oficial, ieri, 9 octombrie, serviciile speciale ucrainene ca au aruncat in aer podul din Crimeea. Rusia a numit exploziile de pe podul Kerci un act terorist, care se presupune ca are ca scop distrugerea infrastructurii ruse. Acest lucru a fost declarat de Vladimir Putin dupa…