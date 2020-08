Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce se apropie toamna și iarna, oficialii americani din domeniul sanatații publice sunt din ce in ce mai preocupați de posibilitatea unei reinvieri a Covid-19, insoțita de un sezon gripal sever, scriu jurnaliștii New York Times. Daca un numar mare de oameni nu se vaccineaza antigripal in acest…

- Un sondaj de opinie la nivel național realizat de CURS in perioada 29 iulie – 5 august 2020 și difuzat de Antena 3 arata urmatorul clasament politic: Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare cu care dintre urmatoarele partide sau alianțe veți vota? Partidul Național Liberal (PNL) – 31%…

- Vicepreședintele PNL Virgil Guran a fost etichetat, vineri, in ediția emisiunii Obiectiv, de la Antena 3, drept „odios” și „figura stalinista profunda”. Liderul liberal a fost intrebat de moderatori despre starea actuala din Romania in pandemie, acesta incercand sa explice din punctul sau de vedere…

- Romanii nu vor putea calatori in scop turistic in Cipru, iar in cazul in care calatoresc in alte scopuri decat cele turistice, perioada de izolare de 14 zile va fi obligatorie, a anuntat MAE sambata seara. Conform noilor masuri, autoritațile cipriote au inclus Romania pe lista statelor din categoria…

- Medicul Tudor Ciuhodaru a criticat strategia adoptata de autoritati in ceea ce priveste lupta cu coronavirusul. Acesta a spus ca modul in care se testeaza in Romania este eronat. “Strategia e gresita si o spun de aproape sase luni. Vad ca se insista in continuare pe distantare fizica, reguli folosite…

- In trei luni de pandemie, cu 1.437 morți cauzate, scriptic, de Covid-19, in Romania nu a fost efectuata nicio autopsie in scop științific! Au fost facute, in schimb, mai puțin de 10 autopsii in cazul unor morți suspecte sau in care, pe probe necroptice, au fost confirmate infecții SARS-CoV-2. Așa reiese…

- Liderul USR, Dan Barna,critica Strategia Nationala de Aparare a Tariii, elaborata de CSAT si trimisa Parlamentului spre aprobare, deoarece ”coruptia devine un fenomen secundar”. Mai mult, liderul USR susține ca nu va vota in Parlament aceasta strategie a președintelui Klaus Iohannis, pentru ca marea…