Doua persoane au fost ranite

Mai multe vieți vor fi salvate cu ajutorul organelor unui donator in varsta de 58 de ani

Gabriel Oprea, fost vicepremier pe securitate naționala și ministru al Apararii, lider UNPR, saluta poziția ferma a șefului Alianței

Elevii obtin bursa pe baza mediei din anul scolar precedent

Școlile raman deschise in funcție de gradul de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate ingrijirii pacienților COVID-19

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a atras in 2021 fonduri europene in valoare de 1,5 miliarde euro prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM).

Florin Zamfirescu, intr-o ediție speciala in Ajunul Craciunului, vineri, pe 24 decembrie, la Realitatea PLUS, incepand cu ora 18:00

Autovehiculul a fost ridicat