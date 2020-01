Jurnalist japonez, expulzat din Rusia într-un presupus caz de spionaj militar Rusia a anuntat luni ca a expulzat luna trecuta un jurnalist japonez care a incercat sa obtina informatii clasificate despre capacitatile militare rusesti in Extremul Orient, au transmis agentiile de presa TASS, RIA Novosti, Reuters si Xinhua.



Jurnalistul expulzat lucra pentru agentia de presa nipona Kyodo, a precizat marti aceasta din urma, respingand acuzatiile de tentativa de spionaj.



Kyodo nu a dezvaluit identitatea reporterului sau, dar a indicat ca el a fost arestat la 25 decembrie la Vladivostok si eliberat dupa un interogatoriu de aproximativ cinci ore.



