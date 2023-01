Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist iranian a fost arestat dupa ce a realizat interviuri cu familiile unor detinuti condamnati la moarte in legatura cu manifestatiile declansate in urma mortii, in detentie, a unei tinere kurde, a anuntat un cotidian reformator citat de AFP.

- Un celebru bucatar iranian, Navab Ebrahimi, cunoscut pentru postarile video de pe Instagram dedicate bucatariei persane, a fost arestat la Teheran in urma reprimarii de catre autoritați a protestelor ce zguduie tara de mai multe luni, informeaza AFP.

- Curtea Suprema a Iranului a acceptat apelurile introduse de doi protestatari condamnati la moarte, a anuntat sambata aceasta instanta, evocand deficiente in anchetarea cazurilor lor, transmite Reuters.

- Presedintele in exercitiu al Braziliei, Jair Bolsonaro, a gratiat agenti ai fortelor de securitate condamnati pentru crime comise in urma cu peste 30 de ani, iar decretul sau se aplica, potrivit expertilor juridici, celor responsabili de masacrul dintr-o inchisoare in 1992.

- Trei japonezi condamnati la moarte au intentat marti o actiune in justitie impotriva statului japonez, denuntand 'cruzimea' executiilor prin spanzurare si cerand stoparea lor, transmite AFP. Reclamantii, aflati intr-o inchisoare din Osaka si ale caror identitati nu au fost dezvaluite, vor 'sa obtina…

- Guvernul britanic este ''ingrijorat'' de atacul asupra unui jurnalist BBC de catre politia chineza in timpul protestelor anti-COVID-19 din China, a declarat luni ministrul pentru mediul de afaceri, Grant Shapps, relateaza EFE.

- BBC a anuntat ca unul dintre juurnalistii sai a fost arestat in timp ce relata de la protestele de la Shanghai si si-a exprimat ingrijorarea cu privire la modul in care a fost tratat barbatul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Doi deținuți din penitenciarul din Taraclia, originari din Ștefan-Voda și Cantemir, cu varste de 30 și 32 de ani, au fost condamnați la 10 și respectiv 8 ani de inchisoare, dupa ce au lasat fara 400.000 de lei o moldoveanca care muncea in Israel.