- Politia Capitalei anunta ca a fost sesizata vineri cu privire la disparitia unui barbat care, in cursul aceleasi zile, in jurul orei 10:30, a plecat de la adresa de domiciliu din Sectorul 4 si nu a mai revenit pana in prezent.Sambata, 22 iunie 2024, apartinatorii si au exprimat acordul pentru mediatizarea…

- Cautari disperate dupa ce un jurnalist cunoscut, fost redactor-sef al revistei Capital, a disparut. Poliția solicita sprijinul populației. Ciprian Mailat nu a mai fost vazut de cateva zile si nimeni nu stie nimic de el. Familia a fost cea care a alertat politia. Potrivit unor surse, fiul lui Ciprian…

- Politia Capitalei anunța ca a fost sesizata vineri cu privire la dispariția unui barbat care, in cursul aceleași zile, in jurul orei 10:30, a plecat de la adresa de domiciliu din Sectorul 4 și nu a mai revenit pana in prezent.

- Joi, 30 mai 2024, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au depistat și reținut un barbat de 43 de ani, din municipiul Blaj, care este posesorul unui mandat de arestare preventiva, pentru furt și furt calificat, emis de Judecatoria Tarnaveni și care era dat in urmarire…

Evaluarea naționala la clasele a II-a, a –IV-a si a VI-a 2024. In perioada 13 mai – 29 mai 2024, Ministerul Educației organizeaza evaluarea competentelor... In județul Arad, 10.557 elevi vor concura. Vezi calendarul

Un tanar in varsta de 27 de ani este cautat de familie și de Poliție dupa ce a disparut de pe raza județului Arad, inainte de Paște

Loturile naționale U18 s-au reunit pentru acțiuni de pregatire centralizata in vederea participarii la Campionatele Europene Youth EuroBasket din aceasta vara, cel feminin intalnindu-se la... Antrenorul ICIM-ului a preluat naționala Under 18. Nicio reprezentanta a cluburilor aradene in lot

- Alerta in București, dupa ce o fata in varsta de 13 ani a disparut. Larisa ar fi plecat de acasa cu doua zile in urma si nu s-a mai intors. Tot de atunci, nimeni nu mai știe nimic de ea, iar familia e disperata și incearca sa o gaseasca.