- Rusia nu are in prezent capacitatea unor cuceriri teritoriale in Ucraina, dar cel mai probabil, in ciuda respingerilor din partea trupelor ucrainene, isi doreste in continuare sa isi extinda controlul asupra regiunilor Donetk, Lugansk, Zaporojie si Herson, releva o evaluare a Ministerului britanic al…

- Moscova a anunțat joi ca a emis peste 80.000 de pașapoarte rusești pentru rezidenții din cele patru regiuni ucrainene de cand președintele Vladimir Putin a oficializat anexarea teritoriilor, in luna septembrie, și pana in prezent, scrie The Moscow Times peluand AFP."De la integrarea (…) celor patru…

- Moscova califica sancțiunile SUA „sub pretextul luptei impotriva corupției și amestecului in alegerile din Republica Moldova drept o ingerința grava in treburile de la Chișinau”, a declarat astazi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, scrie ria.ru

- Serviciul norvegian de contrainformații (PST) a dezvaluit vineri ceea ce a pretins a fi adevarata identitate a spionului rus care se dadea drept cercetator brazilian, scrie The Moscow Times preluand AFP. PST l-a identificat pe suspect ca fiind Mihail Mikusin, un cetațean rus nascut in 1978, despre care…

- Secretarul de stat american, Anthony Blinken, vede in folosirea de catre Rusia a dronelor de fabricație iraniana in Ucraina, ”un semn de disperare” din partea Moscovei, relateaza The Guardian.Intrebat luni, 17 octombrie, intr-o conferința de la Universitatea Stanford, care va fi raspunsul SUA in acest…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei i-a pus pe lista persoanelor cautate pe Alexander Bortnikov, Viaceslav Volodin, Viktor Zolotov, Vladimir Kolokoltsev, Valentina Matviyenko, Serghei Șoigu, Serghei Narișkin, Nikolai Patrușev și alți oficiali și deputați ruși. Informațiile despre aceasta au aparut in…

- Apar tot mai multe semnale privind o revolta și conflicte la nivelul conducerii armatei ruse. Jurnalistul de investigații Christo Grozev de la Bellingcat enumera o serie de indicii ca Evgheni Prigojin, fondatorul grupului paramilitar Wagner și cel mai proeminent critic al felului in care se desfașoara…

- Jurnalista Marina Ovsiannikova, care a criticat in direct intr-o emisiune televizata razboiul Rusiei in Ucraina afisand un poster, a fost trecuta pe lista persoanelor date in urmarire de autoritatile ruse, relateaza AFP. Site-ul Ministerului rus de Interne rus anunta faptul ca Marina Ovsiannikova, in…