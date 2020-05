Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist care a informat greșit despre un presupus deces cauzat de coronavirus a fost condamnat pe 20 mai la 2 ani de inchisoare.Zaw Ye Htet, de la agenția online Dae Pyaw, a scris, in urma cu cinci saptamani, ca o persoana din regiunea Karen, din estul țarii, a notat rsf.org. El a fost arestat…

- Barbatul a fost condamnat de Judecatoria Cluj-Napoca pentr ultraj, dupa ce a fost de acord cu încheierea unui acord de recunoaștere a vinovației. Cele doua parți implicate nu au depus contestație, iar decizia pronunțata pe 21 aprilie a ramas astfel definitiva. 6 luni de închisoare…

- Persoanele care incalca ordinele de autoizolare introduse pentru a opri raspandirea noului coronavirus in Australia risca pana la sase luni de inchisoare, atrage atentia politia din statul New South Wales, potrivit DPA.Politia le-a cerut cetatenilor sa semnaleze daca stiu persoane care ignora…

- Omul de afaceri ieșean Ioan Zapodeanu, cu multiple investiții in domeniul imobiliar a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare. In același dosar, avocatul Lucian Drimba a fost condamnat la 4 ani de inchisoare. Alte doua persoane, Mariana Popa și Gineta Roman au fost și ele condamnate la…

- Ziarul Unirea DSP Alba: Amenzi și inchisoare pentru cei care vin din zonele afectate de coronavirus și nu respecta OBLIGAȚIA de a nu parasi domiciliul 14 zile Amenzi și inchisoare pentru cei care vin din zonele afectate de coronavirus și nu respecta OBLIGAȚIA de a nu parasi domiciliul 14 zile In urma…