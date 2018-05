Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul rus Arkady Babchenko a fost asasinat la Kiev. Critic aprig al Kremlinului, Babchenko a fost ucis in popria locuința, fiind impușcat in spate. Jurnalistul rus Arkady Babchenko a fost asasinat in propria casa, impușcat in spate. Soția sa a fost cea care a auzit zgomotele de impușcatura, iar…

- O jurnalista a fost gasita decedata la domiciliul ei din Monterrey, in nordul Mexicului, corpul ei prezentand urme de lovituri, au informat joi autoritatile judiciare locale, citate de AFP. Moartea Aliciei Diaz Gonzalez a fost confirmata de cotidianul El Financiero la care era angajata din ianuarie…

- Tragedie in lumea sportului! Carlos Gray, fast jucator de fotbal american, a fost gasit mort in propria locuința din orașelul Birmingham, statul Alabama. Acesta vea doar 25 de ani și evoluase pentru echipele North Caroline State și Green Bay Packers.

- Un barbat și-a ucis soția, in varsta de 42 de ani, și copiii: o adolescenta de 18 ani și un baiat de 13 ani. El a mers apoi la poliție unde și-a recunoscut fapta. In urma verificarilor, autoritațile au confirmat spusele barbatului. In momentul de fața, criminaliștii fac verificari in legatura cu producerea…

- Gasit impuscat in gat dintr-o arma modificata manual. Este cazul unui batran in varsta de 80 de ani, care si-ar fi pus capat zilelor. Nefericitul incident a avut loc aseara, in jurul orei 21:20, in oraselul Vadul-lui-Voda, din municipiul Chisinau.

- Un barbat in varsta de 80 de ani a fost gasit impușcat in regiunea gatului in propria locuința. Corpul neinsuflețit al victimei a fost descoperit in seara zilei de ieri de catre vecini, care au și alertat poliția.

- Cristian Daminuța și-a dat pe spate soția cu un cadou cat salariul lui Alibec. De cand s-a facut baiat de casa, Cristian Daminuța a inceput sa faca lucruri de-a dreptul nebunești. De curand, cel mai rasfațat sportiv de la noi din țara a cheltuit o avere pentru a-și face soția fericita. Citește și: A…

- Scene șocante s-au petrecut intr-o casa din Germania, unde un sirian și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie. Inca dornic de razbunare, criminalul a facut un live pe Facebook, unde a dezvaluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit impreuna cu unul…