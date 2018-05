Jurnalist arestat si inculpat pentru inalta tradare. Vladimir Putin: E fara precedent! Presedintele rus Vladimir Putin a calificat vineri "fara precedent" arestarea si inculparea pentru "inalta tradare" in pofida Moscovei a jurnalistului ucraineano-rus care activeaza in Ucraina, relateaza AFP.



"Arestarea unui jurnalist este un fenomen fara precedent", a declarat Putin in timpul unei conferinte de presa comune cu cancelarul german Angela Merkel la Soci, in sud-vestul Rusiei.



"Incercam sa acuzam o persoana de inalta tradare pentru ceea ce a facut public si in timpul exercitarii profesiei sale", a denuntat presedintele rus, adaugand ca a amintit de cazul acestui… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

