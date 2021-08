Stiri pe aceeasi tema

- „Pompierii romani care au venit in țara noastra sa intareasca efectivele anti-incendiu și sa lupte cu flacarile par ca sunt de pe alta planeta. Viteza, organizarea, meticulozitatea și reflexele instinctive sunt uimitoare”, scrie presa din Grecia despre pompierii romani care au sosit pe taram elen pentru…

- Pompierii romani trimiși sa ajute la stingerea incendiilor din Grecia sunt in drum spre statul elen. Asta dupa ce guvernul de la Atena a cerut ajutorul celorlalte țari europene in lupta cu flacarile. Echipa Digi24 va fi in mijlocul infernului din Grecia și va transmite de acolo cele mai importante informații.