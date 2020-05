Stiri pe aceeasi tema

- Odata, cand a venit la mine nepotica mea Vanesa, cu mama-sa Mirela si bunica-sa – sora mea Lenuta, cea mica avea vreo doi ani atunci si iesind in fata blocului, a vrut sa fie urcata pe bordura inalta, de cca 1 m, de la marginea trotuarului. A fost extrem de fericita la inaltime, noi o […] Articolul…

- Daca am privi de undeva de sus toata forfota vietii satului de fiecare zi, am vedea cate drumuri intretesute au oamenii, urmarindu-si interesele si treburile zilei: diminetile de vara i-am vedea la scos vitele la „ciurda” (cireada), fiind preluate de ciurdarii satului, incepand din Deal, din partea…

- Trebuie spus de la bun inceput ca a trai ca niste zei inseamna a petrece, cu mai mult sau mai putin fast la ospatul Vietii, a iubi cu pasiune, a juca/dansa cu foc, a creste copiii cu drag, a-i smulge pamantului roadele cu mari eforturi, a-i multumi lui Dumnezeu si a merge la biserica, dar, […] Articolul…

- De-a dreptul fascinanta este lectura presei de altadata, prin continutul ei de Viata vie, extrem de diversa si de neasteptata, incat te cucereste si te incanta la fiecare pas, fie ca este vorba de presa romaneasca din secolul al XIX-lea sau de cea de la inceputul secolului XX, pana la mijlocul acestui…

- De primavara pana toamna tarziu, satul copilariei mele isi scutura, in fiecare an, peste noi, ploaia de miresme ale naturii reinviate. Se spune ca un om poate deosebi și reține in memorie aproximativ o mie de mirosuri diferite si datorita civilizatiei, urbane desigur, omul pierde o parte din aceste…

- Cand eram mic, un eveniment placut era cand venea cineva la noi in vizita. Viata noastra de familie era astfel legata cu mii de fire de viata comunitatii satului. Ne bucuram de fiecare om care venea la noi, fie ca venea “in povesti”, de obicei duminica si de sarbatori, fie ca venea sa ne ceara […] Articolul…

- Toata frumusetea si tot farmecul varstei de aur a copilariei sta in jocuri. Ne-am nascut ca sa fim fericiti, si fericirea era in jocurile, prima data in familie, apoi cu prietenii copilariei, mai ales cele de afara, in aer liber. Mi-e greu sa ma gandesc ce simt acum cei mici, izolati, fara prietenii…

- In copilaria noastra, cred ca fiecare om are cel putin un vis mirific despre viata, pentru candva, in viitor, cu toata increderea in bine, in frumos, in dreptate, in oameni la urma urmei, incredere pe care ne-o da sublima iubire a familiei noastre pentru noi, de cum deschidem ochii spre lume. Unul dintre…