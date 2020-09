Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca a avut discutii cu mai multi lideri de grup parlamentar despre amendamentul depus la rectificarea bugetara potrivit caruia punctul de pensie ar urma sa fie majorat cu 40%, adaugand ca acest amendament va trece de plenul comun al Parlamentului. PSD…

- Nu putem sa nu privim inapoi cu manie – vorba lui John Osborne – cand vedem cum au condus tara aproape toti cei care au fost la conducerea ei in cei treizeci de ani de libertate. S-au inghesuit la coroana Romaniei o gramada de incompetenti, neputimciosi, fricosi, umili (gata sa se aplece pana la pamant)…

- Printul Charles de Wales ii indeamna pe romani sa isi petreaca vacantele in Romania si sa descopere „bogatiile de necrezut” ale acesteia, afirmand, intr-un film realizat recent si prezentat marti la resedinta sa din localitatea covasneana Valea Zalanului, ca tara noastra este „admirabila” si „uimitoare”…

- 1.Evident, pe primul loc eradicarea tuturor focarelor de coronavirus, daca s-ar respecta masurile de izolare, daca ar fi o responsabila asumare individuala si colectiva a regulilor impuse de specialisti si de decizia guvernamentala, daca nimeni nu ar mai admira vitejiile iresponsabile ale unora, ale…

- Accelerarea constructiei de autostrazi in Romania depinde in principal de autoritatile din Romania, a declarat, joi, Adina Valean, comisar european pentru transporturi, mentionand ca intotdeauna au existat posibile surse de finantare. „Planuri exista. Intotdeauna exista planuri, important este ca ele…

- Unul din cele mai apreciate obiective turistice din Sibiu este Muzeul de Istoria Farmaciei, aflat in centrul istoric al municipiului, unde vizitatorii pot descoperi istoria primei farmacii din Romania, care a fost infiintata in urma cu mai bine de cinci secole, in perioada in care in Europa aparuse…

- Am fost azi in satul copilariei mele. La marginea drumului ce trece pe langa casa noastra, drum pe care iesit-am eu in lume cu mari sperante ca fericirea este la oras, am dat de o tufa de musetel salbatic, atat de familiar si de drag mie, cu inflorescente deschise si minunate, ca o constelatie de […]…

- Contributia Catolicismului la lupta pentru inlaturarea urmarilor Tratatului de la Trianon din 1920, prin sustinerea politicii revizioniste a Ungariei, a marcat major Istoria Romanilor intre 1918-1945. Biserica Romano-Catolica Maghiara din Transilvania si Vaticanul au stat alaturi intr-o actiune antiromaneasca…