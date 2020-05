Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 20 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.387 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.356 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…

- Pana astazi, 18 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.930 au fost declarate vindecate si externate. Totodata, pana acum, 1107 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19,…

- Pana astazi, 13 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.002 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.961 au fost declarate vindecate si externate. Totodata, pana acum, 1016 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19,…

- Inca 165 de persoane au fost depistate cu coronavirus de la ultima raportare, se arata intr-o informare trimisa de Grupul de Comunicare Strategica(GCS). In Dolj, numarul cazurilor confirmate a ajuns la 127,in Gorj – 59, in Olt – 42, Mehedinți – 65, iar in Valcea – 25. De la intrarea in vigoare a Ordonanței…

- "Pana astazi, 20 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.936 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.017 au fost declarate vindecate si externate. Totodata, pana acum, 451 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19,…

- "Pana astazi, 13 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.633 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 914 au fost declarate vindecate si externate. Totodata, pana acum, 318 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19,…

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 193 de noi cazuri de imbolnavire. Pana astazi, 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate…

- 251 de cazuri noi au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Cazurile de coronavirus din Romania au ajuns la 3864.Autoritatile pregatesc anuntul cu noul bilant. Iata cum au aratat cifrele de ieri:CORONAVIRUS ROMANIA - Lla ultima informare, de ieri, s-au inregistrat 430 de cazuri noi. Totalul a ajuns…